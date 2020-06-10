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Dünya

Nijer’de bir köyde yaşayan çocuklara Beşiktaş forması hediye edildi

Nijer’de bir köyde yaşayan çocuklara Beşiktaş forması hediye edildi

Ercan Doğan   | 10.06.2020
Nijer’de bir köyde yaşayan çocuklara Beşiktaş forması hediye edildi

İstanbul

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan siyah-beyazlı taraftar Op. Dr. Çağlar Helvacıoğlu, Beşiktaş Kulübü Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy’un gönderdiği Beşiktaş formalarını, çocuklara ulaştırdı.

Organizasyonla ilgili açıklamada bulunan Helvacıoğlu, Nijer’de bir Beşiktaş köyü oluşturma hayalinin gerçeğe dönüşmesinde kendisine forma göndererek yardımcı olan Enis Ulusoy'a teşekkür ederek, "Buradaki çocuklar, Avrupa’nın diğer takımlarının formalarını giyiyordu. Bu duruma şahit olunca Beşiktaş formalarını da giysinler istedim. Nijerli çocukların üstünde Beşiktaş formalarını görmek ve 'En Büyük Beşiktaş' tezahüratını duymak beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.


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