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Dünya

New York'un ünlü meydanında 'Gülen'i durdurun' ilanı

ABD'nin New York kentinin en ünlü bölgelerinden biri olan Times Meydanı'nda, Fetullahçı Terör Örgütü ve elebaşı Fetullah Gülen'in karanlık yüzü hakkında ilan yayınlandı.

Islam Doğru   | 14.03.2021
New York'un ünlü meydanında 'Gülen'i durdurun' ilanı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

ABD'nin New York şehrinin ünlü meydanında "Gülen'i durdurun" ilanı

New York kentinin en ünlü bölgelerinden biri olan Times Meydanı'nda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve elebaşı Fetullah Gülen'in karanlık yüzü hakkında ilan yayımlandı. Şehrin en kalabalık mekanı Times Meydanı'nda bulunan dijital dev ekranda, "Gülen'i durdurun" şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Şehrin en kalabalık mekanı Times Meydanı'nda bulunan dijital dev ekranda, "Pensilvania'da yaşıyor. 251 masum insanı katletti. Gülen'i durdurun" şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

Yerel saatle 17.30-18.00 (TSİ 01.30-02.00) saatlerinde yayınlanan ilanla FETÖ'nün karanlık yüzü Amerikalılara gösterildi.

FETÖ mensuplarına ait bir grup tarafından mart başında Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk Amerikan toplumunun şiddetli tepkisine neden olmuştu.

Türk toplumu üyelerinin, söz konusu ilanı yayınlayan Outfront Media reklam şirketini arayarak, protestolarını ifade etmesi üzerine reklam kaldırılmıştı.

Daha sonra 6 Mart'ta Times Meydanı, Penn Tren İstasyonu ve Port Authority otobüs terminali gibi New York'un işlek alanlarında FETÖ'nün karanlık yüzünü ve dünya için oluşturduğu tehdidi anlatan dijital ekranlı kamyonet dolaştırılmıştı.

Kentte 3 gün boyunca dolaşan kamyonetteki dijital ekranda, "Radikal, Yahudi düşmanı aşırılıkçı elebaşı Gülen, Pennsylvania'da yaşıyor. Gülen'i durdurun." ifadesinin yer aldığı görülmüştü.

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