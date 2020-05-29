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Dünya

New York'un 8 Haziran'da normalleşmeye başlaması bekleniyor

New York Valisi Cuomo, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatın durduğu eyaletin 8 Haziran'a kadar sağlık kriterlerini karşılamasının ve normalleşmenin başlamasının beklendiğini belirtti.

Betül Yürük   | 29.05.2020
New York'un 8 Haziran'da normalleşmeye başlaması bekleniyor Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatın durduğu eyaletin 8 Haziran'a kadar sağlık kriterlerini karşılamasının ve normalleşmenin başlamasının beklendiğini söyledi.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'ta son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 67 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunun son iki ayda kaydedilen en düşük rakam olduğunu ifade etti

Eyaletin 8 Haziran'a kadar normalleşme sürecinin başlaması için sağlık kriterlerini karşılamasının beklendiğini belirten Cuomo, eyaletin birinci faz açılmaya hazırlandığını kaydetti.

Cuomo, Upstate New York'taki beş bölgenin ise ikinci faza geçeceğini ve mağazalar ve kuaför salonları gibi iş yerlerinin belirli kısıtlamalarla açılabileceğini söyledi.

Öte yandan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, salgının en fazla etkilediği ve finansal olarak da vurduğu kent için eyalet yetkililerinden şehrin milyarlarca dolar kredi başvurusu yapmasına onay vermesi talebinde bulundu ancak Vali Cuomo dahil diğer eyalet yetkilileri bu talebe sıcak bakmıyor.

New York'ta, şimdiye kadar 376 binden fazla kişi Kovid-19'dan etkilendi, 29 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

ABD genelinde ise vaka sayısı 1 milyon 772 bini geçti, 103 binden fazla kişi öldü.

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