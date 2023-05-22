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Dünya

New York'taki Türkevi saldırıya uğradı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı.

Şerife Çetin  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
New York'taki Türkevi saldırıya uğradı Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

New York

Edinilen bilgiye göre, saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

New York Polisi'yle temasa geçildi.

Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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