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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

New York

ABD'nin New York kentinde toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Protesto gösterisi havadan görüntülendi.

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