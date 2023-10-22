New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
New York
ABD'nin New York kentinde toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
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Protesto gösterisi havadan görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.