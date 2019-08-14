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Dünya

New York'ta cinsel istismar mağdurlarından Katolik Kilisesine dava

ABD'nin New York eyaletinde Katolik Kilisesi tarafından çocukken cinsel istismara uğradıklarını iddia eden 70'ten fazla kişi, kiliseye dava açtı.

Betül Yürük   | 14.08.2019
New York'ta cinsel istismar mağdurlarından Katolik Kilisesine dava

New York

Eyalette bugün yürürlüğe giren yeni yasa ile Katolik Kilisesi rahiplerini çocukken kendilerine istismarda bulunmakla suçlayan mağdurlar, kiliseyi dava etti. 

Yeni yasa, cinsel istismar mağduru her yaştan kişiye, geçmişe yönelik iddialarını mahkemeye taşıma olanağı sağlıyor.

Katolik Kilisesinin, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansıyor.

Birleşmiş Milletler, Katolik Kilisesindeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.

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