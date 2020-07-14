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Dünya

New York'ta bir günde 17 kişi silahlı saldırılarda öldü

ABD'nin New York kentinde dün en az 17 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Büşra Selvi Öğütcen   | 14.07.2020
New York'ta bir günde 17 kişi silahlı saldırılarda öldü

Ankara

New York Post gazetesinin emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Brooklyn'de düzenlenen 10 silahlı saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi. Brooklyn'de görev yapan üst düzey bir polis memuru, bu rakamın cuma veya cumartesi günü için "yüksek", pazartesi günü içinse "oldukça yüksek" olduğunu vurguladı.

Ayrıca Manhattan'da silahlı saldırılarda 2 kişi, New York'un diğer 3 ilçesinde de 1'er kişi silahla vurularak öldürüldü.

Kent genelindeki silahlı saldırılarda yaralananların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trump dün yuvarlak masa toplantısı düzenlemişti

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da "güvenlik güçleriyle iyi anıları olan" vatandaşlarla yuvarlak masa toplantısı düzenlemişti.

Trump, polis teşkilatlarının dağıtılmasını isteyen Demokratlar'ın yönetimindeki kentlerde suç oranlarının arttığını belirterek, "New York ne yazık ki artık kontrolden çıktı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kendisinin de doğduğu ve uzun yıllar yaşadığı New York'ta da suç oranlarının yükseldiğini ifade eden Trump, "New York'ta silahlı saldırılar yüzde 358 artmış. Buna inanması güç ama yine de kent yönetimi, kendi istediklerini yapıp Trump Tower önüne 'Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir)' yazdırıyor. New York ne yazık ki artık kontrolden çıktı." yorumunda bulunmuştu.

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