New York'ta 1 Mayıs gösterisinde Trump'a Venezuela çağrısı
ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen gösteride, Başkan Donald Trump'a "Venezuela'dan ellerini çek" çağrısı yapıldı.
New York
ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelen yüzlerce kişi New York'taki Columbus Meydanı'ndan, Trump Tower'a yürüdü.
Göstericiler, Trump Tower'ın önünde "Trump, ellerini Venezuela'dan çek" ve "Venezuela'da savaşa hayır" yazılı dövizler taşıdı ve Trump'a Venezuela'ya müdahale etmemesi yönünde sloganlar attı.
Göstericiler, işçilerin koşullarının iyileştirilmesi için de çağrıda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.