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Dünya

New York'ta 1 Mayıs gösterisinde Trump'a Venezuela çağrısı

ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen gösteride, Başkan Donald Trump'a "Venezuela'dan ellerini çek" çağrısı yapıldı.

Dildar Baykan   | 02.05.2019
New York'ta 1 Mayıs gösterisinde Trump'a Venezuela çağrısı

New York

ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelen yüzlerce kişi New York'taki Columbus Meydanı'ndan, Trump Tower'a yürüdü. 

New York'ta 1 Mayıs gösterisinde Trump'a Venezuela çağrısı

ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen gösteride, Başkan Donald Trump'a "Venezuela'dan ellerini çek" çağrısı yapıldı. Göstericiler, Columbus Meydanı'ndan, Trump Tower'a yürüdü. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı ) 

Göstericiler, Trump Tower'ın önünde "Trump, ellerini Venezuela'dan çek" ve "Venezuela'da savaşa hayır" yazılı dövizler taşıdı ve Trump'a Venezuela'ya müdahale etmemesi yönünde sloganlar attı.

Göstericiler, işçilerin koşullarının iyileştirilmesi için de çağrıda bulundu.

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