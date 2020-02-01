Euro
6.63
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,586.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı
logo
Dünya

New York’ta 'pahalı' ulaşım ücretleri protesto edildi

New York'ta bir grup tarafından ''pahalı'' ulaşım ücretlerinin protesto edilmesi çağrısı yapan bir video sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Mücahit Oktay,Betül Yürük   | 01.02.2020
New York’ta 'pahalı' ulaşım ücretleri protesto edildi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

New York'ta metrolardaki polis sayısının ve yolculuk ücretlerinin artışı protesto edildi

New York'ta göstericiler, metrolardaki polis sayısının ve yolculuk ücretlerinin artışını protesto etmek için Grand Central Terminali çevresinde protesto gösterisi düzenledi. Polis bazı göstericileri gözaltına aldı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta sabah saatlerinde yüzü maskeli bir grup tarafından ''pahalı'' ulaşım ücretlerinin protesto edilmesi ve metroya turnikeler üzerinden atlayarak ücretsiz binilmesi çağrısı yapan bir video sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Bunun üzerine kenttin en işlek yerlerinden başta Grand Central olmak üzere çok birçok caddede çok sayıda polis görevlendirildi. Caddelerde çok sayıda polise rastlanması ve alınan sıkı güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Bazı yolcular da gün içinde New York'taki bazı metro istasyonlarının duvarlarına ''Metroda polis istemiyoruz, ücretsiz ulaşım'' gibi sloganlar yazarak protestoculara destek verdi.

Bu arada, çağrıya uyarak protestoya katılan 10'a yakın gösterici gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

New York’ta 'pahalı' ulaşım ücretleri protesto edildi

New York’ta 'pahalı' ulaşım ücretleri protesto edildi

Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı New York'ta protesto edildi

Libya'daki Sudanlılar, çocuklarının Hafter'in saflarında savaştırılmasını protesto etti

Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 12 yaralı

Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 12 yaralı
İstanbul'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

İstanbul'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi
Yeni Delhi'de Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik protesto edildi

Yeni Delhi'de Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik protesto edildi