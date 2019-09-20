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Dünya

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yarışı bıraktı

ABD'de 2020'deki başkan seçimleri için yarışan Bill de Blasio, Demokrat başkan aday adaylığından çekildi.

Betül Yürük   | 20.09.2019
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yarışı bıraktı

New York

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 2020'deki başkan seçimleri için Demokrat başkan aday adaylığından çekildiğini açıkladı.

De Blasio, Amerikan MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Benim zamanım olmadığı açıkça görülüyor, bu yüzden başkanlık yarışımı bitiriyorum.'' dedi.

New York Belediye Başkanı olarak görevine devam edeceğini belirten de Blasio, çalışan kesimi ve onları destekleyen bir Demokrat Parti için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat aday adayları arasında eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders öne çıkıyor.

Demokratlar arasında en popüler isim olarak Biden'ın adı geçse, anketler Massachusetts Senatorü Warren'ın Biden ile arasındaki farkı kapattığını gösteriyor.

Biden ve Warren'ı ise Vermont Senatörü Sanders takip ediyor. Cumhuriyetçiler arasında ise şimdiye kadar 3 isim ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kendi partisinden rakip olacağını açıkladı.

Başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıklayan Cumhuriyetçiler arasında eski Massachusetts Valisi Bill Weld, eski Güney Carolina Valisi Mark Sanford ve Illinois eyaletinden eski Kongre üyesi Joe Walsh yer alıyor.

Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki desteği yüzde 80'leri geçen Trump'a karşı başkanlık için aday adaylığını açıklayan 3 Cumhuriyetçi'nin de herhangi bir şansının olmayacağı belirtiliyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.



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