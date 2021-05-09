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Dünya

New Jersey'de 'Kadir Gecesi Sokak İftarı'

ABD'nin New Jersey eyaletinin Cliffside Park kentinde, sokak iftarı düzenlendi.

Islam Doğru   | 09.05.2021
New Jersey'de 'Kadir Gecesi Sokak İftarı' Fotoğraf: Islam Doğru/AA

New York

Bergen Diyanet Camii ve Kültür Merkezi tarafından organize edilen "Geleneksel Kadir Gecesi Sokak İftarı" etkinliği, bölgede yaşayan Türk ve Müslüman aileleri bir araya getirdi.

Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğunda Türk toplumu üyelerinin destekleriyle düzenlenen iftara, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğundan temsilcilerin yanı sıra Cliffside Park şehri belediyesi ve polis departmanından üst düzey yöneticiler de katıldı.

Ezan öncesi canlı ilahi müzik dinletisinin yapıldığı programda, AA'ya konuşan Bergen Diyanet Camii ve Kültür Merkezi İmam Hatibi Ahmet Babür, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Babür, "2018'den beri bu 'Kadir Gecesi Sokak İftarı' etkinliğini düzenliyoruz. Geçen sene Kovid-19 salgını nedeniyle yapamamıştık. Bu sene yağmurlu havaya rağmen 500'e yakın katılım oldu." dedi.

Bergen Diyanet Cami Dernek Başkanı İbrahim Demirel de, sokak iftarının artık geleneksel hale geldiğini belirterek, "Bölgemizde yaşayan Türk ve Müslüman toplumunu bir araya getiren bu iftara duyulan ilgi, gerçekten sevindirici." diye konuştu.

İftar yemeği ve yapılan dualardan sonra Bergen Diyanet Cami yöneticileri, iftara katılan misafirlere günün anısına Türk kültürünü simgeleyen işlemeli tabak hediye etti.

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