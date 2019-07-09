Euro
6.42
Dolar
5.73
BIST 100
96,811.22
Altın
1,398.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Netanyahu'dan İran'a 'F-35'li tehdit

İsrail Başbakanı Netanyahu, "İran, son zamanlarda İsrail'i yok etmekle tehdit ediyor. F-35s savaş uçaklarının, İran ve Suriye dahil Orta Doğu'da her yere ulaşabileceğini hatırlamalılar." dedi.

Mustafa Deveci   | 09.07.2019
Netanyahu'dan İran'a 'F-35'li tehdit

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in elindeki F-35s savaş uçakları İran ve Suriye dahil Orta Doğu'da her yere ulaşabilir." dedi.

Netanyahu, ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü'ne ziyareti sırasında yaptığı açıklamada İran'ı tehdit etti.

Hava üssünde yaptığı incelemelerin ardından İsrail ordusuna ait bir F-35s savaş uçağını arkasına alarak açıklama yapan Netanyahu, "İran, son zamanlarda İsrail'i yok etmekle tehdit ediyor. Bu uçakların, İran ve Suriye dahil Orta Doğu'da her yere ulaşabileceğini hatırlamalılar." ifadelerini kullandı.

Tahran'ı sık sık nükleer silah üretmeyi amaçlamakla suçlayan Netanyahu, İsrail'in tek başına kalsa dahi İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceği şeklinde açıklamalar yapıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?
AB’yi yeni isimlerle nasıl bir beş yıl bekliyor?
Etiyopya Yahudileri İsrail için ciddi bir iç sorun
Yemen barışı için kozmopolit diplomasi
Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor

Benzer haberler

Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a destek

Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a destek

Netanyahu'dan İran'a 'F-35'li tehdit

Zarif'ten 'Bolton ve Netanyahu Trump'ı kandırdı' iddiası

'Avrupa'nın bağlı kaldığı oranda nükleer anlaşmaya uyacağız'

'Avrupa'nın bağlı kaldığı oranda nükleer anlaşmaya uyacağız'
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak yaraladı
İran Bitcoin'i yasakladı

İran Bitcoin'i yasakladı