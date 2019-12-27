Euro
6.61
Dolar
5.94
BIST 100
114,100.30
Altın
1,507.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı'nda anılıyor
logo
Dünya

Netanyahu yeniden Likud Partisi başkanlığına seçildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun süredir liderliğini yürüttüğü Likud Partisinde dün yapılan başkanlık seçimini açık ara önde tamamladı.

Mustafa Deveci   | 27.12.2019
Netanyahu yeniden Likud Partisi başkanlığına seçildi

Kudüs

Netanyahu ile Likud milletvekili Gideon Saar arasında geçen yarışta 116 bin üyenin yüzde 48,94'ü partilerinin başkanını belirlemek için 100 ayrı seçim noktasında oy kullandı. 

Kesin olmayan sonuçlara göre, Netanyahu oyların yüzde 72,5'ini aldı, rakibi Saar ise yüzde 27,5'te kaldı.

Ezici bir farkla yeniden parti başkanlığına seçilen Netanyahu, Twitter'dan paylaştığı mesajda destekçilerine teşekkür ederken, İsrail'de 2 Mart 2020'de yapılacak seçimde Likud'un "büyük bir zaferle" çıkması için çalışacağını söyledi.

Seçimin kaybedeni Saar da kendisi ve destekçilerin marttaki erken seçimde Likud'un başarısı için Netanyahu'nun arkasında duracakları mesajını verdi.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açmaya karar verdiği ve ülkedeki 2 erken seçime rağmen koalisyon hükümetini kurmayı başaramayan Netanyahu, parti içinde artan baskıların ardından başkanlık seçimi yapılmasını kabul etmişti.

Uzun yıllardır Likud'un liderliğini yürüten Netanyahu, 2012 ve 2014'teki parti başkanlığı seçimlerinde rakiplerine büyük fark atmış, 2016'da ise seçime tek aday olarak girmişti.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor
Fransa’da öğrenci ve velilere yönelik başörtüsü yasağını nasıl okumalı?
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak

Benzer haberler

Netanyahu yeniden Likud Partisi başkanlığına seçildi

Netanyahu yeniden Likud Partisi başkanlığına seçildi

Netanyahu'nun partisinde başkanlık seçimi başladı

Netanyahu roket sirenleri nedeniyle mitingine ara verdi

Netanyahu: Putin 'Başbakan sen olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi' dedi

Netanyahu: Putin 'Başbakan sen olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi' dedi
Ürdün'de 2019 yılı 'İsrail kaynaklı' sorunlarla geçti

Ürdün'de 2019 yılı 'İsrail kaynaklı' sorunlarla geçti
Netanyahu: ABD'nin Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını tanımasını sağlayacağım

Netanyahu: ABD'nin Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını tanımasını sağlayacağım