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Dünya

Netanyahu ve Gallant'tan, Gazze'ye yönelik saldırılara devam etme kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye yönelik başlatılan "askeri harekatı" sürdürme kararı aldı.

Mehmet Nuri Uçar  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Netanyahu ve Gallant'tan, Gazze'ye yönelik saldırılara devam etme kararı

KUDÜS

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, Gallant ve üst düzey komutanlarla güvenlik değerlendirmesi yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmenin ardından, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant, İsrail ordusuna Gazze'deki İslami Cihad hareketine ağır kayıplar vermeye devam etmesi emrini verdi.

Haberde, Netanyahu ve Gallant'ın, "Gazze'deki askeri harekatın gerektiği kadar devam etmesine" karar verdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti. İsrail gece saatlerinde İslami Cihad'ın roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali'yi düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü. İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gali'nin öldürüldüğünü doğrulamıştı.

İsrail ordusunun saldırılarında 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 90'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

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