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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, İsraillilere silah dağıtmaya devam edeceklerini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den sonra hız verilen İsraillileri silahlandırmayı sürdüreceklerini belirtti.

Mustafa Deveci  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Netanyahu, İsraillilere silah dağıtmaya devam edeceklerini söyledi

Kudüs

Netanyahu, Batı Kudüs'te 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Batı Kudüs'teki saldırıyı düzenleyenlerin "2 İsrailli asker ve 1 sivil tarafından etkisiz hale getirildiğini" söyleyen Netanyahu, "Benim başkanlığımdaki hükümet vatandaşlara silah dağıtımını genişletmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Batı Kudüs'te bu sabah düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldürülmüş, 3 kişi de ağır yaralanmıştı.

Polis, saldırıyı düzenlediği ifade edilen işgal altındaki Doğu Kudüs sakini 2 Filistinlinin, izinli iki asker ve silahlı bir sivil tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail'de sivilleri ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcileri silahlandırma kampanyasıyla tanınan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Batı Kudüs'te üç İsraillinin öldürüldüğü noktada eleştirilere rağmen İsraillilere silah dağıtmaya devam edecekleri açıklamasını yapmıştı.

Netanyahu hükümeti, 7 Ekim'den sonra ülkede sivillerin silahlandırılması için kampanya başlatmıştı.

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