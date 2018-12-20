Netanyahu ile Trump ABD'nin Suriye'den çekilme kararını görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump yaptıkları telefon görüşmesinde Washington'un Suriye'den çekilme kararını görüştü.

KUDÜS

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump yaptıkları telefon görüşmesinde Washington'un Suriye'den çekilme kararını görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Trump'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

İki liderin ABD'nin Suriye'den çekilme kararını ele aldıkları aktarılan açıklamada, "Trump ve Netanyahu, İran saldırılarına karşı mücadelede İsrail ile ABD arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulundu." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından Netanyahu ile Trump arasında gerçekleşen bu ilk telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Netanyahu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede "İran'ın Suriye'deki temerküz çabalarına karşı operasyonlarımızı çok sert bir şekilde sürdüreceğiz. Bu iki sahadaki (Lübnan sınır hattı ve Suriye) çalışma hızımızı düşürmeyeceğiz, bilakis daha da güçlendirerek artıracağız." demişti.

İsrail Başbakanı dün ABD'nin Suriye'den çekileceği haberleri basına yansıdıktan sonra yaptığı açıklamada da hem Başkan Trump hem de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla karar öncesi telefonla görüştüğünü ve Washington yönetiminin kendisini çekilme kararına ilişkin bilgilendirdiğini söylemişti.

Netanyahu dünkü açıklamasında ayrıca çekilmenin ABD'nin kendi kararı olduğunu vurgulayarak "Çekilme takviminin nasıl uygulanacağı ve bize etkilerinin neler olabileceği üzerinde çalışmalar yürüteceğiz. İsrail'in güvenliğinin devamı ve bölgede güvenliğimizin sağlanması için gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullanmıştı.



Muhabir: Mustafa Deveci