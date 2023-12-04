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Dünya

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasına 2 aylık aradan sonra devam ediliyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili dava 2 aylık aradan sonra yeniden görülmeye başladı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Mehmet Nuri Uçar  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasına 2 aylık aradan sonra devam ediliyor

Kudüs

Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davası, İsrail ordusunun 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlatması üzerine diğer tüm acil olmayan davalarla birlikte ertelenmişti.

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Kudüs Merkez Mahkemesi'nde görülen Netanyahu'nun davasında 2 aylık aranın ardından duruşmalara dönüldü. Mahkeme, Netanyahu'ya yönelik bir dizi suçlamayla ilgili ifadeleri dinlemeye devam edecek.

"Ynet" internet sitesinin haberine göre Netanyahu söz konusu dava oturumlarına katılmaktan muaf, ancak birkaç ay içinde ifade vermesi istenebilir.

Haberde ayrıca, "Savaş birkaç ay daha devam ederse, savaş ve duruşmaların aynı anda nasıl yürütülebileceği sorusunun sorulması gerekir." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch’in sahibi olduğu “Bezeq” isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan “Walla News” adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

Netanyahu’ya yönelik, İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürütmüş Shlomo Filber’i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütülmesi suçlaması bulunuyor.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer’dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

İddianamede hediyelerin Netanyahu’ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterince delil olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Yedioth Ahronoth gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu’nun gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında, rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaşıldığı iddia ediliyor.

Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.

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