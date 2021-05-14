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Dünya

Netanyahu, Gazze'ye saldırıların devam edeceğini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "daha bitmedi" diyerek abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürdüreceklerini belirtti.

Mustafa Deveci   | 14.05.2021
Netanyahu, Gazze'ye saldırıların devam edeceğini söyledi

Kudüs

Koltuğunu kaybetmemek için bölgeyi ateşe attığı belirtilen Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajda, gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu.

Filistinli direniş örgütü Hamas’ın üst düzey isimlerine her yerde ulaşabileceklerini savunan Netanyahu, "Henüz bitmedi. Şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 31'i çocuk, 20'si kadın olmak üzere 122 Filistinli şehit oldu.

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