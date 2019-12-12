Euro
6.46
Dolar
5.80
BIST 100
109,254.90
Altın
1,474.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bodrum'da hasara yol açan hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı
logo
Dünya

Netanyahu elindeki bakanlık koltuklarını bırakıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, elindeki 4 bakanlığı 1 Ocak 2020 itibarıyla bırakacağını açıkladı.

Mustafa Deveci   | 12.12.2019
Netanyahu elindeki bakanlık koltuklarını bırakıyor

Kudüs

Yolsuzluk dosyalarıyla başı dertte olan ve bu yıl yapılan iki erken seçime rağmen koalisyon hükümetini kurmayı başaramayan Netanyahu, elinde tuttuğu "Sağlık, Sosyal Yardım, Diaspora ve Tarım Bakanlıkları" koltuklarından yıl başında ayrılacağını İsrail Yüksek Mahkemesine iletti. 

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti. Bu kararın ardından yasalar gereği Netanyahu'nun elinde tuttuğu 4 bakanlık koltuğunu bırakması zorunlu hale gelmişti.

Ancak, İsrailli siyasi bir derneğin, Mandelblit'in kararından sonra Netanyahu'yu elindeki bakanlıklardan istifa etmeye zorlaması için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurması süreci hızlandırmıştı.

İsrail'de bir Bakan veya Başbakan'ın birden çok bakanlık koltuğunu elinde tutmasının önünde yasal engel bulunmuyor.

Ülkedeki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan suçlu bulunana kadar görevinde kalma hakkına sahip.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ve güncel sorunları
Çin ve Rusya’nın kapsamlı stratejik ortaklığı ABD’yi endişelendiriyor
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti
Bosna-Hersek Türkiye'nin AB’ye açılan kapısı olabilir

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek

Netanyahu elindeki bakanlık koltuklarını bırakıyor

İsrail'deki ırkçı saldırıda Hazreti Muhammed'e hakaret

İsrail en büyük siyasi krizlerinden birini yaşıyor

İsrail en büyük siyasi krizlerinden birini yaşıyor

İsrail'de erken seçim 2 Mart'ta yapılacak

İsrail'de erken seçim 2 Mart'ta yapılacak
İsrail bir yıl içinde 3. kez erken seçime gidiyor

İsrail bir yıl içinde 3. kez erken seçime gidiyor