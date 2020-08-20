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Dünya

Netanyahu, bu yıl BAE'yi ziyaret etmeyi planlıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardıkları Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) bu yıl ziyaret etmeyi istediğini söyledi.

Mustafa Deveci   | 20.08.2020
Netanyahu, bu yıl BAE'yi ziyaret etmeyi planlıyor

Kudüs

Netanyahu, BAE'da yaşayan Yahudi cemiyetinin önde gelen isimleriyle yaptığı telekonferansta, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. 

İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmanın iki ülkenin yanı sıra bölge ülkelerinin de yararına olduğunu savunan Netanyahu, "Bu yıl içinde en kısa sürede sizi ziyaret etmek istiyorum. Koronavirüs salgınını atlatırsak ellerinizi de sıkacağım." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.




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