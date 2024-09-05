Dolar
33.93
Euro
37.80
Altın
2,514.97
ETH/USDT
2,368.30
BTC/USDT
56,079.00
BIST 100
9,936.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Çağlar Söyüncü basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, ABD'nin "Gazze'de ateşkese çok yakınız" iddiasını reddetti

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'ın Gazze'de yeniden silahlanmasını önlemek" ve "esirlerin Mısır'a kaçırılmasını engellemek" amacıyla Philadelphi Koridoru'ndan ayrılmayacaklarını bildirdi.

Hakan Çopur  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Netanyahu, ABD'nin "Gazze'de ateşkese çok yakınız" iddiasını reddetti

Washington

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin "Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ının tamam olduğu" yönündeki söylemini reddederek, bir ateşkes anlaşmasının yakın olmadığını ifade etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan Fox News kanalına verdiği röportajda, Gazze'de olası ateşkesle ilgili son durumu ve Tel Aviv'in sürece yaklaşımını değerlendirdi.

Netanyahu, "Biden yönetiminin Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ının tamamlandığı yönündeki söylemini doğru buluyor musunuz?" sorusuna net bir ifadeyle, "Hayır, bu doğru değil." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kamuoyuna duyurduğu anlaşmaya da temmuz ayında gündeme gelen anlaşmaya da Hamas'ın "hayır" dediğini savunan Netanyahu, Hamas'ın tek isteğinin "İsrail askerlerinin Gazze'den çıkması" olduğunu iddia etti.

Geçen hafta sonu 6 İsrailli esirin hayatını kaybetmesinin ardından halen İsrail'den taviz beklemenin yanlış olduğunu ifade eden Netanyahu, isim vermeden ABD yönetimine, "bizim yerimize Hamas'a taviz vermesi için baskı yapın" mesajını verdi.

Philadelphi Koridoru'nu kontrol edeceklerini vurgulayan Netanyahu, bunu "Hamas'ın Gazze'de yeniden silahlanmasını önlemek" ve "esirlerin Mısır'a kaçırılmasını engellemek" amacıyla yaptıklarını savundu.

Tel Aviv'deki kabinesinde bu konuyu konuştuklarını ve hemen herkesin koridoru bırakmama yönünde görüş bildirdiğini söyleyen İsrail Başbakanı, İsrail kamuoyunun da bu konuda kendisinin arkasında olduğunu savundu ve koridordan ayrılmayacaklarını yineledi.

Şu an bir ateşkes anlaşmasının yakın olmadığının altını çizen Netanyahu, tüm bu durumdan Hamas'ın sorumlu olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Biden'ın "Netanyahu ateşkes için daha fazla çaba göstermeli" yorumu da sorulan Netanyahu, "Başkan ne demek istedi bilmiyorum." diye konuştu.

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, dün düzenlediği telekonferansta, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ının esas olarak tamamlandığını, "tutuklularla esirlerin takası" ve "Philadelphi Koridoru" ile ilgili müzakerelerin ise taraflar arasında sürdüğünü belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Palmiye Sitesi ile ilgili davanın görülmesine başlandı
Pendik'te bir kişiyi darbederek yaraladığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
MSB, "50'nci Yıl Belgeseli"nin İngilizce alt yazılı versiyonunu yayımladı
Muğla'da yıldırımlar 50 yerde yangına neden oldu
Türkiye'nin, sel afetinden etkilenen Bangladeş'e insani yardımları sürüyor

Benzer haberler

Beyaz Saray'dan Putin'e: Bizim seçimlerimiz hakkında konuşmayı bırak

Beyaz Saray'dan Putin'e: Bizim seçimlerimiz hakkında konuşmayı bırak

Fransa'da Filistin destekçisi hemşirenin gözaltına alınması tepki topladı

ABD'den kuantum bilgisayarlar ve çip teknolojilerine yönelik yeni ihracat kısıtlamaları

Beyaz Saray ile Netanyahu arasındaki "Gazze'de ateşkes anlaşması" polemiği sürüyor

Beyaz Saray ile Netanyahu arasındaki "Gazze'de ateşkes anlaşması" polemiği sürüyor
Netanyahu, ABD'nin "Gazze'de ateşkese çok yakınız" iddiasını reddetti

Netanyahu, ABD'nin "Gazze'de ateşkese çok yakınız" iddiasını reddetti
BM: Gazze'de işgalci güç olan İsrail, görevimizi yapmamıza imkan sağlamakla yükümlü

BM: Gazze'de işgalci güç olan İsrail, görevimizi yapmamıza imkan sağlamakla yükümlü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet