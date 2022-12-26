Nepal'in yeni Başbakanı Pushpa Kamal Dahal yemin etti
Nepal'de 20 Kasım'daki parlamento seçimlerinin ardından başbakan olarak atanan Nepal Maocu Merkez Komünist Partisi (CPN-MC) lideri Pushpa Kamal Dahal yemin etti.
Katmandu
Dahal'ın başkent Katmandu'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen yemin törenine ülkenin önde gelen siyasileri ve diplomatlar katıldı.
Dahal, 3 başbakan yardımcısı ve kabinesinde yer alacak 4 bakanı atadı.
İlerleyen günlerde kabineye katılacak yeni isimlerin de belirlenmesi bekleniyor.
Daha önce 2008-2009 ve 2016-2017 dönemlerinde olmak üzere 2 defa başbakanlık yapmış "Prachanda" lakaplı Dahal, dün Cumhurbaşkanı Bhandari tarafından başbakan olarak atanmıştı.
Maocu lider Dahal, 275 üyeli Temsilciler Meclisinde Nepal Birleşik Marksist Leninist Komünist Partisi'nden (CPN-UML) 78, kendi partisi CPN-MC'den 32, Rastriya Swatantra Partisi'nden 20, Rastriya Prajatantra Partisi'nden 14, Janata Samajbadi Partisi'nden 12, Janamat Partisi'nden 6, Nagarak Umnikti Partisi'nden 4 ve 3 bağımsız milletvekili olmak üzere 169 üyenin desteğini alarak çoğunluğu sağlamıştı.
Öte yandan, 6 partinin Dahal'ın hükümeti kurması konusunda anlaştığı ve CPN-MC Partisinin ülkeyi 2,5 yıl yöneteceği, ikinci dönemde ise CPN-UML partisinin iktidarda olacağı belirtiliyor.
Nepal, 20 Kasım'da 11'inci hükümetini seçmek için sandığa gitmişti.
Ülkenin iki büyük komünist partisi CPN-UML ile CPN-MC, ilk kez 2017'deki seçimlerde ittifak kurmuş ve iktidardaki NC'den yüzde 10 daha fazla oy almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.