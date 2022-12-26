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Dünya

Nepal'in yeni Başbakanı Pushpa Kamal Dahal yemin etti

Nepal'de 20 Kasım'daki parlamento seçimlerinin ardından başbakan olarak atanan Nepal Maocu Merkez Komünist Partisi (CPN-MC) lideri Pushpa Kamal Dahal yemin etti.

Şeyma Uzundere   | 26.12.2022
Nepal'in yeni Başbakanı Pushpa Kamal Dahal yemin etti Fotoğraf: Sunil Pradhan/AA

Katmandu

Dahal'ın başkent Katmandu'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen yemin törenine ülkenin önde gelen siyasileri ve diplomatlar katıldı.

Dahal, 3 başbakan yardımcısı ve kabinesinde yer alacak 4 bakanı atadı.

İlerleyen günlerde kabineye katılacak yeni isimlerin de belirlenmesi bekleniyor.

Daha önce 2008-2009 ve 2016-2017 dönemlerinde olmak üzere 2 defa başbakanlık yapmış "Prachanda" lakaplı Dahal, dün Cumhurbaşkanı Bhandari tarafından başbakan olarak atanmıştı.

Maocu lider Dahal, 275 üyeli Temsilciler Meclisinde Nepal Birleşik Marksist Leninist Komünist Partisi'nden (CPN-UML) 78, kendi partisi CPN-MC'den 32, Rastriya Swatantra Partisi'nden 20, Rastriya Prajatantra Partisi'nden 14, Janata Samajbadi Partisi'nden 12, Janamat Partisi'nden 6, Nagarak Umnikti Partisi'nden 4 ve 3 bağımsız milletvekili olmak üzere 169 üyenin desteğini alarak çoğunluğu sağlamıştı.

Öte yandan, 6 partinin Dahal'ın hükümeti kurması konusunda anlaştığı ve CPN-MC Partisinin ülkeyi 2,5 yıl yöneteceği, ikinci dönemde ise CPN-UML partisinin iktidarda olacağı belirtiliyor.

Nepal, 20 Kasım'da 11'inci hükümetini seçmek için sandığa gitmişti.

Ülkenin iki büyük komünist partisi CPN-UML ile CPN-MC, ilk kez 2017'deki seçimlerde ittifak kurmuş ve iktidardaki NC'den yüzde 10 daha fazla oy almıştı.

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