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Dünya

Nepal'i vuran fırtınada ölü sayısı artıyor

Ülkenin güney bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınada ölenlerin sayısı 28'e, yaralı sayısı 612'ye yükseldi.

Zehra Ulucak   | 01.04.2019
Nepal'i vuran fırtınada ölü sayısı artıyor

Ankara

Nepal'in güneyindeki Bara ve Parsa bölgelerindeki köyleri dün etkisi altına alan fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı.

Bara hükümet yetkilisi Rajesh Poudel, bölgedeki köyleri etkisi altına alan fırtınada 27 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Parsa hükümet yetkilisi Narayan Bhattarai, bölgede fırtına nedeniyle 1 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, arabaları deviren fırtına nedeniyle içinde en az 40 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsünün yoldan çıktığını ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Polis, ölümlerin çoğuna fırtınada çöken duvarların, evlerden düşen tuğlaların, devrilen ağaçların ve elektrik direklerinin neden olduğu bilgisini paylaştı.

Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli, kurtarma çalışmalarını denetlemek üzere afet bölgesine hareket etti.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi, fırtına nedeniyle 612 kişinin yaralandığını, kurtarma ve yardım ekiplerinin afetin vurduğu köylere sevk edildiğini açıkladı.

Emniyet yetkilisi Sanu Ram Bhattarai, komşu bölgelerden polis memurlarının ve askerlerin Bara ve Parsa'ya vardığını ve köylere ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

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