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Dünya

Nepal'de sel ve toprak kaymaları: 78 ölü

Nepal genelinde 6 gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 78'e çıktı.

Ayşe Doğru   | 16.07.2019
Nepal'de sel ve toprak kaymaları: 78 ölü

Ankara

Yerel basındaki haberlere göre, Nepal İçişleri Bakanlığı, ülkede perşembe gününden bu yana devam eden muson yağışlarının neden olduğu taşkın ve toprak kaymalarında 78 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, 32 kişiden de haber alınamadığı kaydedildi.

3 bin 366 kişiyi sellerden kurtarıldı

Nepal'in 31 bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlarda, emniyet güçleri ve ordu 3 bin 366 kişiyi sellerden kurtardı.

Güney Ovaları bölgesinde son 3 günde şiddetini artıran yağışlardan en az 33 bin kişi etkilendi.

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