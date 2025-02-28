Dolar
36.53
Euro
37.99
Altın
2,855.73
ETH/USDT
2,103.00
BTC/USDT
78,973.00
BIST 100
9,730.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da “E-Kolay İhracat Platformu Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da "Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi"ne katılıyor Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
logo
Dünya

Nepal'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Nepal'in Kodari köyünün yakınlarında 5,5 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Irmak Akcan  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Nepal'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kodari köyünün 14 kilometre güneyindeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yerel saatle sabah erken saatlerinde yaşanan ve büyüklüğü 5,5 olan depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmazken, tsunami uyarısı verilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, UAD'ye sunduğu beyanda İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemlerini vurguladı
ÖNDER, 28 Şubat'ta yaşananları tarihe not düşmek için internet sitesi kurdu
10 soruda oruç ile ilgili merak edilenler
28 Şubat döneminde yaşananlar Anadolu Ajansı arşivlerinde
Gri kategoride aranan firari eski hakim Yaşar Akyıldız, 15 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak

Benzer haberler

Nepal'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Nepal'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi yapıldı

Hatay'ın Kültür ve Sanat Çarşısı depremde atölyesi yıkılan ressama umut oldu

Ankara'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik "Birlikte Yarınlara Doğru" etkinliği

Ankara'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik "Birlikte Yarınlara Doğru" etkinliği
Maltepe Üniversitesinde ARTIUM ODAK'25 Sempozyumu başladı

Maltepe Üniversitesinde ARTIUM ODAK'25 Sempozyumu başladı
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet