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Dünya

Necef’teki gösterilerde İran Başkonsolosluğu yeniden ateşe verildi

Irak’ın Necef kentindeki gösteriler sırasında İran Başkonsolosluğu binasının yeniden ateşe verildiği belirtildi.

Haydar Karaalp,Mehmet Nuri Uçar   | 01.12.2019
Necef’teki gösterilerde İran Başkonsolosluğu yeniden ateşe verildi

Bağdat

Irak’ta emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Necef’teki İran Başkonsolosluk binası, devam eden gösteriler sırasında kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce yeniden ateşe verildi. 

Sivil savunma ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görgü tanıkları, olay sırasında Başkonsolosluk binasında kimsenin bulunmadığını kaydetti.

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Irak'taki kanlı gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Iraklı yüzlerce gösterici 3 gün önce Necef'teki İran Başkonsolosluğu binasını ateşe vermiş, bunun sonucunda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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