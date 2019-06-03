Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.88
BIST 100
90,345.63
Altın
1,317.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nazım Hikmet mezarı başında anıldı

Şair Nazım Hikmet’in ölümünün 56. yılı dolayısıyla Moskova’daki mezarına karanfiller bırakıldı.

Ali Cura   | 03.06.2019
Nazım Hikmet mezarı başında anıldı

Moskova

Şair Nazım Hikmet, ölümünün 56’ncı yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki mezarı başında anıldı.

Nazım Hikmet’in Novodeviçye’deki mezarına Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve büyükelçilik çalışanları çelenk koyarken, Türkiye’den gelen sanatçılar, çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı da karanfiller bıraktı.

Büyükelçi Samsar, Nazım Hikmet’in mezarı başında yaptığı konuşmada, "Nazım Hikmet’in insanlığa verdiği mesajlar, yazdığı şiirler evrensel nitelik kazandı. Sadece Türk edebiyatına değil, Rus edebiyatına da katkılar yapmış bir şair. Nazım Hikmet iki ülke (Türkiye ve Rusya) arasında bir köprü görevi görüyor.” ifadelerini kullandı.

Novodeviçye Mezarlığı’nda süren anma etkinlikleri çerçevesinde Nazım Hikmet’in şiirleri okundu ve konuşmalar yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Rusya Kupası Lokomotiv Moskova'nın

Rusya Kupası Lokomotiv Moskova'nın

Tavizsiz bir entelektüel: Akif Emre

Necip Fazıl, vefatının 36. yılında kabri başında anıldı

Büyük halk ozanlarının son büyük halkası: Nazım Hikmet

Büyük halk ozanlarının son büyük halkası: Nazım Hikmet