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Dünya

NATO'nun Baltık Denizi'ndeki "Baltops 22" tatbikatı sona erdi

İsveç'in Gotland Adası'nda NATO tarafından gerçekleştirilen ve "Baltık Denizi'ndeki en büyük tatbikat" kabul edilen "Baltops 22" tamamlandı.

Atila Altuntaş   | 12.06.2022
NATO'nun Baltık Denizi'ndeki "Baltops 22" tatbikatı sona erdi

Stockholms Lan

Aralarında Türkiye'nin bulunduğu 14 NATO ülkesinin yanı sıra İsveç ve Finlandiya'nın katıldığı 5 Haziran'da başlayan "Baltops 22" tatbikatı, İsveç'in 58 bin nüfuslu Gotland Adası'nda yapıldı.

Tatbikatta, 45 gemi ve 7 bin 800 askeri personel yer aldı.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, yaptığı açıklamada, tatbikat sırasında Rus savaş uçağının adanın yakında uçarak tatbikat unsurlarını taciz etmeye çalıştığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Baltık Denizi'nin güney kesiminin ortasında stratejik konuma sahip Gotland Adası, tarihi boyunca, birçok kez istilaya uğradı. En son Rus kuvvetlerinin 1808 yılında kısa süren işgalinin ardından Gotland Adası bugünkü statüsüne kavuştu.

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