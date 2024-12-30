Dolar
35.34
Euro
36.72
Altın
2,603.73
ETH/USDT
3,324.10
BTC/USDT
91,782.00
BIST 100
9,900.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO'nun 2027'deki zirvesi Arnavutluk'ta düzenlenecek

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, NATO'nun 2027 yılındaki zirvesinin, başkent Tiran'da yapılacağını açıkladı.

Dzihat Aliju  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
NATO'nun 2027'deki zirvesi Arnavutluk'ta düzenlenecek

Üsküp

Başbakanlıkta düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında basın mensuplarına konuşan Rama, birçok konunun yanı sıra, ülkesinin düzenleyeceği zirve ve uluslararası toplantılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Arnavutluk'un, "uluslararası alanda saygı duyulan ve takdir edilen bir ülke" olduğunu ifade eden Rama, ülkesinin, 16 Mayıs 2025'te Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesine ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Rama, "Daha da inanılmaz olanıysa 2027'de Tiran'da NATO zirvesine ev sahipliği yapacak olmamız. Bununla ilgili NATO'yla çalışmalara başladık." dedi.

Arnavutluk'ta gerçekleşmesi planlanan NATO zirvesine ABD Başkanı'nın da katılacağını aktaran Rama, "ABD Başkanı'nın ve NATO'nun tüm liderlerinin Tiran'a gelişi aynı zamanda Arnavutluk'un uluslararası arenadaki yeni siyasi konumuyla ilgili herkese çok açık bir mesajdır. Biz küçük bir ülkeyiz, mütevazı bir ağırlığımız var, ancak bugün, tarihimizde olmadığı kadar saygı ile muamele görüyoruz." diye konuştu.

"(TikTok'un yasaklanması) Aldığımız karardan vazgeçmiyoruz"

Rama, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok’un Arnavutluk'ta en az 1 yıl yasaklanma kararı hakkında da "Aldığımız karardan vazgeçmiyoruz." diyerek yasağın uygulama sürecinin 6 ile 8 hafta içerisinde başlayacağını duyurdu.

Rama, konuya ilişkin ülke çapında yapılan ankete de atıfta bulunarak, yasaklama kararının, ebeveynlerin yüzde 90'ından fazlası tarafından desteklendiğini sözlerine ekledi.

Arnavutluk'ta hükümet, 14 yaşındaki bir çocuğun 18 Kasım'da, sosyal medyada başlayan tartışmanın ardından akranı tarafından öldürülmesiyle ülke de yaşanan tartışmaların ardından, TikTok'un 2025 itibariyle en az 1 yıllığına ülkede yasaklandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de yeni yıl dolayısıyla sınır kapılarında ve tarihi çarşılarda yoğunluk yaşanıyor
Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında 190 subay istihdam edilecek
DMM, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i aradı" iddiasıyla servis edilen haberleri yalanladı
Şişli'de yıkım işlemi yapılan binada çıkan yangın söndürüldü
Başkent'te Ankaray ve metro yılbaşında saat 02.30'a kadar hizmet verecek

Benzer haberler

NATO'nun 2027'deki zirvesi Arnavutluk'ta düzenlenecek

NATO'nun 2027'deki zirvesi Arnavutluk'ta düzenlenecek

MSB'den 2024'teki faaliyetlerine yönelik paylaşım

NATO'dan Kazakistan'daki uçak kazasına ilişkin "soruşturma" çağrısı

Arnavutluk, TikTok’u en az 1 yıl yasaklama kararı aldı

Arnavutluk, TikTok’u en az 1 yıl yasaklama kararı aldı
AB liderlerinden Ukrayna'ya hava savunma sistemi ve füze teslimatını hızlandırma çağrısı

AB liderlerinden Ukrayna'ya hava savunma sistemi ve füze teslimatını hızlandırma çağrısı
NATO Genel Sekreteri Rutte Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi konutunda ağırladı

NATO Genel Sekreteri Rutte Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi konutunda ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet