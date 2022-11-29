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Dünya

NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı bildirisinde teröre karşı Türkiye ile dayanışma mesajı verildi.

Ömer Tuğrul Çam   | 29.11.2022
NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı

Bükreş

NATO ülkeleri, terörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınayarak son terör saldırıları sonrasında Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ilk gününde yayımlanan bildiride, Rusya ile savaşan Ukrayna’ya verilen desteğin vurgulanmasının yanı sıra terör örgütü PKK'nın eylemlerinin ardından Türkiye ile dayanışma mesajı yer aldı.

Bildiride, NATO’nun 360 derecelik bir yaklaşımla tüm müttefikleri tüm tehditlere karşı koruyacağını vurgulanarak, “Terörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınıyor, son korkunç terör saldırıları sonrasında can kayıplarının yasını tutan Türkiye ile dayanışma içinde duruyoruz.” ifadesi yer aldı.

NATO’nun caydırıcılığı ve savunmasının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceği kaydedilen bildiride, ittifakın kritik altyapılarına yönelik her türlü tehdide de birlik ve kararlılık içinde karşılık verileceği bildirildi.

Rusya ile savaşında Ukrayna’ya verilecek destekten geri adım atılmayacağının altı çizilen bildiride, savaşın sorumlusunun Rusya olduğu vurgulandı.

Bildiride, “Rusya’nın Ukrayna’daki sivil halka yönelik zulmü ve sürgün, işkence, kadınların ve çocuklara karşı barbarca davranışlar dahil insan hakları ihlallerini kınıyoruz.” ifadesi kullanıldı. Bildiride ayrıca Ukrayna’nın tahrip olan enerji altyapısının tamiri ve hava saldırılarından korunması için yardımların süreceği kaydedildi.

Bildiride Finlandiya ve İsveç’in üyeliklerinin NATO’yu daha güçlü yapacağı da belirtildi.

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