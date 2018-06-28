NATO'dan Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapacağı görüşmeye ilişkin, "Bana göre, diyalog zayıflığın değil, gücün göstergesidir." dedi.

BRÜKSEL

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Temmuz'da Helsinki'de yapacağı görüşmeye ilişkin, "Bana göre, diyalog zayıflığın değil, gücün göstergesidir." dedi.

Stoltenberg, AB Liderler Zirvesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump-Putin görüşmesinin "tamamen NATO politikalarıyla uyumlu olduğunu" söyledi.

Yeni bir soğuk savaş istemediklerini vurgulayan Stoltenberg, "Bana göre, diyalog zayıflığın değil, gücün göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, liderlerin görüşmede ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerinin yanı sıra ulusal güvelik konularını ele alacağı belirtilmişti.

Muhabir: Yusuf Hatip