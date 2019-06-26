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Dünya

NATO'dan Rusya'ya uyarı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'ya INF'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Ancak bu gerçekleşmezse NATO'nun cevap vermesi gerekecektir." uyarısında bulundu.

Şerife Çetin   | 26.06.2019
NATO'dan Rusya'ya uyarı

Brüksel

Brüksel'de iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bakanların gündeminde birçok güvenlik konusu olduğuna dikkati çekti.

Bakanların öncelikli olarak Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nın (INF) ihlalini ve buna karşı NATO'nun alacağı tedbirleri görüşeceğini ifade eden Stoltenberg, "Rusya'nın INF Antlaşması'nı kurtarmak için 2 Ağustos'a kadar vakti var. Rusya'ya antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Ancak bu gerçekleşmezse NATO'nun cevap vermesi gerecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, Rusya'nın INF'yi ihlalinin çok ciddi bir konu olduğuna dikkati çekerek zamanın daraldığını, NATO'nun alabileceği tedbirleri görüşeceğini ve bunları 2 Ağustos'tan sonra uygulamaya başlayacağını kaydetti.

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Akar temsil ediyor

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor. Toplantı kapsamında düzenlenecek oturumlara katılacak Akar'ın, aynı zamanda ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında savunma harcamaları, INF Antlaşması, Afganistan, İttifak'ın uzay politikası ile ileri teknolojik gelişmeler bulunuyor.

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