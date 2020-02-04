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Dünya

NATO'dan İdlib'de şehit düşen askerler için taziye

NATO, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan 7 asker ile 1 sivil personel için taziyelerini iletti.

Şerife Çetin   | 04.02.2020
NATO'dan İdlib'de şehit düşen askerler için taziye

Brüksel

Bir NATO yetkilisi, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan 7 asker ile 1 sivil personele ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Kuzey Atlantik Konseyi'nde Türkiye'ye taziyelerimizi ilettik." ifadesini kullandı. 

İttifakın en üst düzey karar alma mekanizması olan Kuzey Atlantik Konseyi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında, üye ülkelerin daimi temsilcilerinin katılımıyla toplanıyor.

İdlib'de Türk askerine saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye için gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğunu açıklamıştı.

Saldırıda, Piyade Uzman Çavuş Halil Demir, Piyade Uzman Çavuş Şükrü Özler, İstihkam Uzman Çavuş Serkan Deprem, Ulaştırma Uzman Çavuş Uğur Katran, Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan, Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız ve İstihkam Onbaşı Uğur Kurt ile tır şoförü İsmail Akatay şehit olmuştu.

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