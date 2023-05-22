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Dünya

NATO'da Türk mutfağı ve Hatay yemekleri tanıtıldı

NATO karargahında Türk mutfağı ve Hatay'a ait lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik düzenlendi.

Ömer Tuğrul Çam  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
NATO'da Türk mutfağı ve Hatay yemekleri tanıtıldı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde her yıl mayıs ayında düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında NATO'da yapılan etkinliğe Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcileri, daimi temsilciliklerde görev yapan diplomatlar ve askerler, NATO'nun sivil ve askeri personeli katıldı.

Büyükelçi Levent Gümrükçü, davetlilere yaptığı konuşmada, NATO'nun müttefikleri bir araya getirdiği gibi gastronominin de insanları bir araya getirdiğini söyledi.

"Türk mutfağı söz konusu olduğunda mütevazı olamayacağım." diyen Gümrükçü, bu yılki etkinlikte Türkiye'de şubat ayında meydana gelen depremlerden etkilenen şehirlerden Hatay'a ait lezzetleri sunmayı tercih ettiklerini belirtti.

Gümrükçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada da Hatay'ın depremden çok etkilenmiş olsa da asırlara dayanan kültürü, tarihi ve karakterinin yansıdığı ruhunun her zaman devam edeceğini ifade ederek "Nitekim bugün o muazzam, lezzetli yemekler etrafında bütün NATO'yu, onlarca daimi temsilciyi ve ortaklarımızdan gelenleri bir araya getirdi." dedi.

Konuklardan Hatay'ı görenlerin bir gün tekrar şehre gitme arzularını kendisine ilettiğini aktaran Gümrükçü, "Bugün NATO'yu gerçek manada birleştirdiğimize inanıyorum. Birçok konuda zaman zaman görüş ayrılıklarımız olabiliyor müttefik dahi olsak ama bugün herkesin birleştiği unsur Türk mutfağının çok özel bir mutfak olduğu ve gerçekten birleştirici bir özelliğinin bulunduğu." diye konuştu.

"Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde sunulan firik pilavı, biberli ekmek, tepsi kebabı, künefe, kömbe gibi Hatay lezzetleri konukların büyük beğenisini topladı.

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