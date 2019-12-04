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Dünya

NATO'da savunma planlarıyla ilgili görüşmeler sürüyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, savunma planlarının güncellemesine ilişkin sorunun çözümü için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Hasan Esen   | 04.12.2019
NATO'da savunma planlarıyla ilgili görüşmeler sürüyor

Londra

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planını onaylamamasıyla ortaya çıkan sorunun çözümü için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Stoltenberg, Londra'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nden önce gazetecilere açıklamada bulundu.

Baltık ülkeleri ve Polonya dahil tüm müttefikleri korumak için uygulamada olan planlar bulunduğunu belirten Stoltenberg, "Bunun da ötesinde sadece planlarımız yok askeri güçler de var. Tarihimizde ilk kez Baltık ülkelerini korumak için sahada savaşa hazır kuvvetler var." dedi.

Savunma planlarının güncellemesine ilişkin soruna çözüm bulunacağı konusunda emin olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Dün gece bu sorunu Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile de görüştüm. Konuştuğumuz bu dakikalarda sorun üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin YPG/PYD/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına itiraz etmesi üzerine, Türkiye de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki güvenlik planının yayımlanmasına karşı çıkmıştı.

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