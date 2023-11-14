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Dünya

NATO ve AB'den "Ukrayna'ya desteğe devam etmeliyiz" mesajı

NATO ve Avrupa Birliği (AB), sahada durumun zor olduğu Ukrayna'ya silah ve mühimmat desteğinin artırılması gerektiği mesajını verdi.

Selen Valente Rasquinho  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
NATO ve AB'den "Ukrayna'ya desteğe devam etmeliyiz" mesajı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna ana gündemiyle düzenlenen AB Savunma Bakanları toplantısının ilk bölümüne eşlik etmek için geldiği AB Konseyinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Savaş alanındaki durum zor ve bu Ukrayna'ya verilen desteği sürdürmeyi ve artırmayı daha da önemli kılıyor çünkü (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in kazanmasına izin veremeyiz." ifadesini kullanan Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Savaşlar öngörülemez, hiç kimse bu savaşın nasıl ve ne zaman biteceğini söyleyemez. Ukrayna'ya ne kadar çok askeri destek sağlarsak kabul edilebilir bir müzakere sonucu elde etme olasılığının o kadar arttığını söyleyebiliriz."

Borrell çözüm yolları arıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Birlik üyesi ülkelerin Ukrayna'ya kendi stoklarından mühimmat sağlama aşamasının geçildiğini, Ukrayna'ya yardımların sürmesi için artık üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

Üretim kapasitesinin artırılması için üye ülkeler ve sanayiler arasında görüşmelerin sürdüğünü belirten Borrell, bugünkü toplantıda hem bu sürecin masaya yatırılacağını hem de Ukrayna'da daha hızlı nasıl mühimmat sağlanabileceğinin görüşüleceğini bildirdi.

Borrell, "Üretimimizin yüzde 40'ı, 30 kadar ülkeye ihraç ediliyor. Dolayısıyla bu üretim kapasitesi eksikliği meselesi değil. Belki de başka pazarlara sevk etmek yerine, yönümüzü öncelik olan Ukrayna'ya çevirmemiz lazım." diye konuştu.



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