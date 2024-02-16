Dolar
30.83
Euro
33.14
Altın
1,997.46
ETH/USDT
2,813.60
BTC/USDT
52,078.00
BIST 100
9,278.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Diyarbakır’da “Kanaat Önderleri Buluşması”nda konuşuyor. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaretinde konuşuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Antalya Ekonomi STK'leri Toplantısı"nda konuşuyor.
logo
Dünya

NATO ve AB'den Münih Güvenlik Konferansı'nda ortak mesajlar

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve AB Komisyonu Başkanı Leyen, Ukrayna'ya sürdürülebilir desteğin önemini vurgulayarak, savunmaya daha fazla ortak yatırım ve Avrupa-Atlantik bağlarının daha fazla güçlendirilmesi gerektiği mesajlarını verdi.

Selen Valente Rasquinho  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
NATO ve AB'den Münih Güvenlik Konferansı'nda ortak mesajlar

Brüksel

Jens Stoltenberg ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya'da düzenlenen 60'ıncı Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) öncesinde basına ortak açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya sürdürülebilir desteğin önemine dikkati çeken Stoltenberg, AB'nin bu ayın başında kabul ettiği 50 milyar avroluk yardımı memnuniyetle karşıladığını belirterek ABD Kongresi'nden de aynı yolu izlemesini beklediğini ifade etti.

Stoltenberg, Almanya'nın Bavyera bölgesinde Patriot füzeleri üretecek tesis inşasına işaret ederek "Bu, Avrupalı ve Kuzey Amerikalı şirketlerin ortak güvenliğimiz için birlikte çalışmasının bir örneğidir." dedi.

Hiçbir NATO ülkesine yönelik doğrudan tehdit bulunmadığını, İttifak'ın caydırıcılığıyla ilgili hiçbir yanlış hesaplamaya mahal verilmediğini vurgulayan Stoltenberg, "Daha fazla kuvvetle, daha yüksek hazırlıkla ve artan savunma yatırımlarıyla tüm müttefiklerimizi korumaya hazır olmalıyız." diye konuştu.

Stoltenberg, Almanya'nın yüzde 2'lik savunma harcaması hedefini tutturmasını beklediği 18 NATO ülkesinden biri olması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek Almanya'nın Litvanya'da daimi olarak konuşlandıracağı birliklerin NATO'nun caydırıcılığı ve savunmasına büyük katkı olacağını belirtti.

Savunma alanında daha fazla ortak yatırım

Von der Leyen de konferansta Ukrayna ile güçlü dayanışma mesajı verilmesi gerektiğini vurgulayarak bu kapsamda, ABD ve Kanada ile Avrupa arasındaki müttefiklik bağlarının güçlendirilmesi ihtiyacına işaret etti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB'nin savunma alanında daha fazla ortak yatırım yapması gerektiğinin de altını çizdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İslam dünyasının çaresiz, inisiyatifsiz olması İsrail yönetiminin arkasındaki en büyük güçtür
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıdır
Gaziantep'ten Gazze'ye 10 tır gıda yardımı yola çıktı
Orgeneral Bayraktaroğlu, 5'inci Kolordu ve 41'inci Komando Tugay Komutanlıklarında incelemelerde bulundu

Benzer haberler

NATO ve AB'den Münih Güvenlik Konferansı'nda ortak mesajlar

NATO ve AB'den Münih Güvenlik Konferansı'nda ortak mesajlar

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler NATO'da temaslarda bulundu

AB: İsrail'in, Ebu Diyab'ın evini yıkması uluslararası hukukun ciddi ihlali

NATO müttefikleri Ukrayna'ya 1 milyon İHA göndermeyi hedefliyor

NATO müttefikleri Ukrayna'ya 1 milyon İHA göndermeyi hedefliyor
NATO-Ukrayna Konseyi toplandı

NATO-Ukrayna Konseyi toplandı
Dışişleri Bakanı Fidan: AB'nin artık Türkiye'ye yaklaşımında kimlik siyasetini sona erdirmesi gerekmekte

Dışişleri Bakanı Fidan: AB'nin artık Türkiye'ye yaklaşımında kimlik siyasetini sona erdirmesi gerekmekte
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet