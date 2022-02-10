Dolar
13.48
Euro
15.49
Altın
1,839.91
ETH/USDT
3,208.90
BTC/USDT
45,266.00
BIST 100
2,038.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO, Ukrayna'ya desteğini sürdürecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü ve Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 10.02.2022
NATO, Ukrayna'ya desteğini sürdürecek Fotoğraf: Wolfgang Schwan/AA

Brüksel

Stoltenberg, sosyal medyadaki paylaşımında, Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresindeki askeri tahkimatını ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "NATO, değerli ortağımıza siyasi ve pratik destek vermeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'ya gerginliği düşürme ve barışçıl çözüm için diyalog yolunu takip etme çağrısını yineledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 912 bin 257'ye yükseldi
DSÖ: Afrika'daki Kovid-19 vakaları bilinenden 7 kat fazla olabilir
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 50 bini aştı
Dünyada haftalık verilere göre Kovid-19 vakaları yüzde 16 düştü
Kanada'da bazı eyaletlerde Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

Benzer haberler

Ukrayna'nın BM Temsilcisi Filipenko: Rusya savaş istemiyorsa somut adımlar atmalı

Ukrayna'nın BM Temsilcisi Filipenko: Rusya savaş istemiyorsa somut adımlar atmalı

Ukrayna, Rusya’yı tatbikatlarla Azak Denizi ve Kerç Boğazı’nı kapatmakla suçladı

İngiltere Başbakanı Johnson, Polonya'dan Rusya'yı uyardı

NATO, Ukrayna'ya desteğini sürdürecek

NATO, Ukrayna'ya desteğini sürdürecek
NATO, Rusya'ya 'diyalog daveti' için mektup gönderdi

NATO, Rusya'ya 'diyalog daveti' için mektup gönderdi
Sınırı olmayan Moskova-Pekin dostluğu

Sınırı olmayan Moskova-Pekin dostluğu