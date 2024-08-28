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Dünya

NATO-Ukrayna Konseyi, Ukrayna'nın talebi üzerine toplanıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Ukrayna'nın talebi üzerine NATO-Ukrayna Konseyi'ni bugün büyükelçiler seviyesinde toplayacağı duyuruldu.

Selen Valente Rasquinho  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
NATO-Ukrayna Konseyi, Ukrayna'nın talebi üzerine toplanıyor

Brüksel

NATO'dan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, Sözcü Farah Dakhlallah'ın "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çarşamba günü (28 Ağustos) NATO-Ukrayna Konseyi'ni toplayacak. Toplantı büyükelçilik düzeyinde yapılacak ve Ukrayna'nın talebi üzerine olacak." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da video bağlantısıyla savaş alanındaki durum ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında bilgi vermesinin beklendiğini kaydeden Dakhlallah, "Toplantı, Ukraynalı sivillere ve altyapıya yönelik son zamanlardaki yoğun Rus saldırıları nedeniyle yapılıyor." ifadesini kullandı.

NATO-Ukrayna Konseyi, İttifak ile Kiev arasında daha yakın koordinasyon sağlamak için geçen yıl kurulmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 26 Ağustos'taki saldırılarını ülkesine yönelik "en yoğun saldırılardan biri" olarak değerlendirmişti.

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