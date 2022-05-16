Dolar
15.55
Euro
16.23
Altın
1,823.99
ETH/USDT
2,025.00
BTC/USDT
29,781.00
BIST 100
2,390.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçının ardından basın toplantısı düzenlendi
logo
Dünya

NATO: Türkiye değerli müttefik, güvenlik endişeleri giderilmeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuğunu, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 16.05.2022
NATO: Türkiye değerli müttefik, güvenlik endişeleri giderilmeli

Brüksel

Stoltenberg, Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararlarının ele alındığını belirten Stoltenberg, "Türkiye değerli bir müttefik ve herhangi bir güvenlik endişesi giderilmeli." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, "böyle tarihi bir zamanda" birlikte olunması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'li sağlık kuruluşunun verileri Kovid-19'dan 1 milyon can kaybı yaşandığını teyit etti
Türkiye'de 1254 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Malezya'da Kovid-19 vaka sayıları bir haftada yaklaşık yüzde 120 arttı
ASEAN ülkeleri, Kovid-19 aşı kartlarının karşılıklı tanınması konusunda anlaştı
Fransa'da toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kaldırıldı

Benzer haberler

NATO: Türkiye değerli müttefik, güvenlik endişeleri giderilmeli

NATO: Türkiye değerli müttefik, güvenlik endişeleri giderilmeli

Beyaz Saray: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda konsensusa ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yaptırım uygulayanların NATO'ya girmelerine 'evet' demeyiz

NATO üyesi olmak isteyen İsveç, YPG/PKK'lıların toplantısına ev sahipliği yaptı

NATO üyesi olmak isteyen İsveç, YPG/PKK'lıların toplantısına ev sahipliği yaptı
Çin: Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu ikili ilişkilere yeni faktörler ekleyecek

Çin: Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu ikili ilişkilere yeni faktörler ekleyecek
İsveç hükümeti NATO üyeliğine başvurma kararı aldı

İsveç hükümeti NATO üyeliğine başvurma kararı aldı