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Dünya

NATO: Tüm müttefikleri korumak için hem plan hem de kabiliyetimiz var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ve Baltık ülkeleri güvenlik planlarının yayımlanmasına yapılan itirazlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şerife Çetin   | 27.11.2019
NATO: Tüm müttefikleri korumak için hem plan hem de kabiliyetimiz var

Brüksel

NATO'nun erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) filosunu geliştirmek için Boeing International ile yapılan anlaşma kapsamında Melsbroek Havalimanı'nda düzenlenen imza töreni sonrasında Stoltenberg, basının sorularını yanıtladı. 

Stoltenberg, bunun esasen bir "iç NATO tartışması" olduğunu belirterek, "NATO'nun iç meselelerine girmeyeceğim. Ancak tüm müttefikleri korumak için hem planımız hem isteğimiz hem de kabiliyetimiz var." ifadelerini kullandı.

Basındaki haberlerde, ABD'nin YPG/PYD/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili savunma planının yayımlanmasına itiraz etmesi üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planının yayımlanmasına karşı çıktığı iddia edilmişti. 


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