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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici TBMM'de basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde devam ediyor

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Brüksel'deki toplantılarının ikinci gününde Ukrayna'ya desteğin yanı sıra savunma harcamalarının artırılması ve savunma sanayisi kapasitesinin geliştirilmesi gibi konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

Ömer Tuğrul Çam   | 15.02.2023
NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde devam ediyor

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasıyla başladı.

Stoltenberg, NATO'nun, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya desteğini devam ettirirken bir taraftan da caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirdiğini söyledi.

Bakanların bugün savunma planlaması hakkındaki siyasi çerçeveyi kabul edeceğini aktaran Stoltenberg, toplantının bugünkü oturumunda ele alınacak diğer konuları da sıraladı.

Stoltenberg, bu konuların silah ve mühimmat üretiminin artırılması için savunma sanayisi kapasitesinin geliştirilmesi, deniz altındaki boru ve kablo hatları dahil olmak üzere kritik altyapıların korunmasının güçlendirilmesi, müttefiklerin savunma harcamalarının artırılması olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türkiye'deki depremlerin ardından bölgede yürüttüğü çalışmalar nedeniyle katılmadığı toplantıda, Türkiye'yi NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü temsil ediyor.

Toplantıya, NATO üyeliğine davet edilen İsveç ve Finlandiya'nın savunma bakanları da katılıyor.

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