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Dünya

NATO, Rusya'yı yeni bir mektupla diyaloğa çağırdı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u yeni bir mektupla bir kez daha diyaloğa davet ettiğini söyledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 19.02.2022
NATO, Rusya'yı yeni bir mektupla diyaloğa çağırdı

Brüksel

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırından kuvvetlerini çekmediğini, aksine güçlendirdiğini, çatışma riski bulunduğunu belirtti.

NATO ve müttefiklerinin krize barışçıl çözüm bulunması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü aktaran Stoltenberg, "NATO, Avrupa'daki tüm ülkelerin ve Rusya'nın güvenliğini artıracak anlamlı karşılıklı adımlar atılması için Moskova ile kapsamlı bir diyaloğa girmeye hazırdır." dedi.

Stoltenberg, daha önce Rusya'ya yazılı tekliflerde bulunduklarını hatırlatarak "Rusya ve NATO müttefiklerini NATO-Rusya Konseyinde bir dizi toplantıya davet etmiştim. Bu davetimi Dışişleri Bakanı Lavrov'a perşembe günü gönderdiğim mektupta yineledim." diye konuştu.

Rusya işgal için bahane üretiyor

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale bahane olması için bazı durumlar yaratmaya çabaladığını, son derece tehlikeli durumlar gördüklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri, "Bunların şu anda da hayata geçirildiğini görüyoruz. Bu da Rusların işgale bahane üretmeye çabaladıklarına yönelik endişemizi artırıyor." dedi.

Bu tür çabaları ortaya çıkardıklarını, böylece Rusya'nın planlarını zorlaştırdıklarını kaydeden Stoltenberg, "Aşırı derecede endişeliyiz çünkü Rusya yığınak yapmaya ve hazırlıklarına devam ediyor. Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa'da bu kadar fazla muharebeye hazır asker yığılması görmedik." ifadelerini kullandı.

"Yeni normal"

Stoltenberg, Rusya'nın NATO'dan açık kapı politikasını terk etmesini ve neredeyse müttefik ülkelerin yarısından tüm NATO askerlerini çekmesini talep ettiğini belirtti.

Talepler yerine getirilmezse bu durumda Rusya'nın "askeri ve teknik sonuçlar" doğacağına yönelik açıklamaları bulunduğunu aktaran Stoltenberg, şunları dile getirdi:

"Yani şu anda tehlike, devasa askeri yığınakla birlikte tehdit edici söylem, bunun yanı sıra karşılayamayacağımız taleplerin ortaya atılması. Biz de bunları karşılamayacağımızı söylediğimizde bunun askeri sonuçları olacağının söylenmesi. Bu bir adım değişikliği. Bu Rusya'nın Avrupa güvenliğiyle ilgili temel değerlere açıkça karşı çıktığı, sonra da isteklerini almak için askeri tehditte bulunduğu yeni normal."

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