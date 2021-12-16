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Dünya

NATO: Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yığınağı devam ediyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yoğunlaşmasının sürdüğünü belirtti.

Selen Temizer   | 16.12.2021
NATO: Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yığınağı devam ediyor

Brüksel

Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Rusya'nın (Ukrayna sınırı yakınındaki) askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz. Aksine devam ediyor." diyen Stoltenberg, bu yığınağın hiçbir haklı sebebi olmadığını, Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Stoltenberg, yığınağı provokatif ve istikrarsızlaştırıcı olarak tanımlayarak "Rusya'yı diplomasiye dönmeye, gerilimi düşürmeye, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz. Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlığın ciddi sonuçları ve yüksek bir bedeli olacaktır." ifadelerini kullandı.

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