Dolar
30.87
Euro
33.27
Altın
2,017.69
ETH/USDT
2,967.00
BTC/USDT
51,957.00
BIST 100
9,196.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO Parlamenter Asamblesi’nin yıllık toplantısı Brüksel'de yapıldı

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO-PA) üyeleri Brüksel'deki NATO karargahında yıllık toplantı için bir araya geldi.

Selen Valente Rasquinho  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
NATO Parlamenter Asamblesi’nin yıllık toplantısı Brüksel'de yapıldı

Brüksel

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Avrupa güvenlik gündemindeki önemli konuları ele almak üzere NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Michal Szczerba ile NATO Karargahında görüştü.

Genel Sekreter Stoltenberg, Szczerba'yla Asamble'nin Kuzey Atlantik Konseyi Daimi Temsilcileri yıllık toplantısına da başkanlık etti.

Toplantıda meclis üyeleri, savunma harcamaları, transatlantik sanayi üssünün genişletilmesi, Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolu, bölgesel güvenlik sorunlarını ve enerji güvenliği gibi konuları tartıştı.

Stoltenberg, toplantıların NATO ve müttefiklerinin demokratik kurumları arasında önemli bir bağlantı sağladığını ve NATO'nun politikaları konusunda farkındalığın geliştirilmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter, geçen yıl Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesinde alınan kararların uygulanmasında ve Ukrayna'ya yardımın sürdürülmesinde parlamenterlerin sürekli desteğinin öneminin altını çizdi.

Toplantıda Türkiye'yi, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak
Kafes-41 operasyonunun 2. dalgasında İzmir'de 6 şüpheli tutuklandı
Bakan Işıkhan: 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri'ni inşa edeceğiz
Bakan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında heyelan riski nedeniyle arama faaliyetlerini durdurduklarını bildirdi
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu: Montrö Sözleşmesi'nin hükümlerinin yerine getirilmesi çok önemli

Benzer haberler

NATO Parlamenter Asamblesi’nin yıllık toplantısı Brüksel'de yapıldı

NATO Parlamenter Asamblesi’nin yıllık toplantısı Brüksel'de yapıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 72. yıl dönümünü kutladı

NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu: Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını desteklemektedir

MSB'den Türkiye'nin NATO'ya katılımının 72. yıl dönümü paylaşımı

MSB'den Türkiye'nin NATO'ya katılımının 72. yıl dönümü paylaşımı
Türkiye, 72 yıldır eşsiz bir müttefik olarak NATO şemsiyesi altında

Türkiye, 72 yıldır eşsiz bir müttefik olarak NATO şemsiyesi altında
NATO ve AB'den Münih Güvenlik Konferansı'nda ortak mesajlar

NATO ve AB'den Münih Güvenlik Konferansı'nda ortak mesajlar

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet