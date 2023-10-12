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Dünya

NATO nükleer tatbikat yapacak

NATO ülkeleri, her yıl düzenlenen "Steadfast Noon" adlı nükleer tatbikatı gelecek hafta icra edecek.

Ömer Tuğrul Çam  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
NATO nükleer tatbikat yapacak

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konu hakkındaki açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, NATO'nun nükleer silahlarının saldırganlığı caydırmada oynadığı önemli rolü hatırlatmaktadır." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, NATO'nun her yıl ekim ayında yaptığı rutin tatbikatın gelecek hafta İtalya, Hırvatistan ve Akdeniz üzerinde düzenleneceğini aktardı.

Tatbikatın NATO'nun nükleer caydırıcılığının güvenilirliğini, etkinliğini ve güvenliğini sağlayacağını belirten Stoltenberg, "Steadfast Noon" tatbikatının NATO'nun tüm müttefiklerini koruyup savunacağına dair net bir mesaj göndereceğini kaydetti.

Tatbikata çok sayıda savaş jeti, gözetleme uçakları ve tanker uçakların yanı sıra uzun menzilli bombardıman uçakları B-52'lerin katılması bekleniyor.

"Steadfast Noon" tatbikatı her yıl farklı bir NATO ülkesinin ev sahipliğinde düzenleniyor.

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