NATO, Litvanya’ya ilave asker gönderiyor
NATO’nun Litvanya'nın doğusuna ilave asker göndereceği bildirildi.
Ankara
Litvanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "jeopolitik durumda meydana gelen değişikliklerin bir sonucu olarak" NATO’nun ülkeye binlerce ilave asker göndereceği belirtildi.
Açıklamada, takviye kuvvetlerin ülkenin Belarus sınırına yakın Pabrade, Kazlu Ruda ve Marijampole bölgelerinde kurulacak kamplara yerleştirileceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.