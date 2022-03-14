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Dünya

NATO, Litvanya’ya ilave asker gönderiyor

NATO’nun Litvanya'nın doğusuna ilave asker göndereceği bildirildi.

Şeyma Uzundere   | 14.03.2022
NATO, Litvanya’ya ilave asker gönderiyor

Ankara

Litvanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "jeopolitik durumda meydana gelen değişikliklerin bir sonucu olarak" NATO’nun ülkeye binlerce ilave asker göndereceği belirtildi.

Açıklamada, takviye kuvvetlerin ülkenin Belarus sınırına yakın Pabrade, Kazlu Ruda ve Marijampole bölgelerinde kurulacak kamplara yerleştirileceği kaydedildi.

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