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Dünya

NATO Kosova'da tarafları diyaloğa çağırdı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırbistan-Kosova gerginliğinde farklılıkların çözümlenmesi için tarafların diyalog kurması gerektiğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 03.08.2022
NATO Kosova'da tarafları diyaloğa çağırdı

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik hakkında telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

"Tüm taraflar AB arabuluculuğundaki diyaloğa yapıcı olarak katılmalı ve farklılıkları diplomasi yoluyla çözmeli." ifadesini kullanan Stoltenberg, istikrarın tehlikeye girmesi halinde NATO Kosova Gücü'nün (KFOR) müdahaleye hazır

Kosova'da gerginliğin artması üzerine 1 Ağustos'ta NATO-KFOR'dan yapılan açıklamada, Kosova'nın kuzeyindeki güvenlik durumunun gergin olduğu belirtilerek "KFOR, durumu yakından takip ediyor ve istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahale etmeye hazır." ifadesi kullanılmıştı.

Sırbistan-Kosova gerginliği

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova'daki Sırplar, 31 Temmuz akşamı ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı.

Kosova hükümeti de Sırbistan'la olan sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılmasının ardından Sırbistan'la krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, 31 Temmuz akşamı yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.

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