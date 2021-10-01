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Dünya

NATO ile AB, Kosova-Sırbistan gerilimini görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Birliğinin (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, Kosova ile Sırbistan arasında taşıtların sınır geçişleri nedeniyle yaşanan krizin ardından varılan anlaşmayı ele aldı.

Ömer Tuğrul Çam   | 01.10.2021
NATO ile AB, Kosova-Sırbistan gerilimini görüştü

Saraybosna

Stoltenberg, Lajcak ile görüşmesinden sonra sosyal medyadaki açıklamasında, Lajcak ile Kosova'nın kuzeyinde ortaya çıkan gerginliğin düşürülmesi için yapılan düzenlemeyi görüştüklerini bildirdi.

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) misyonunun bölgede güvenli ortam ile hareket özgürlüğünü sağlamaya devam ettiğini kaydeden Stoltenberg, "NATO ile AB'nin bölgede kalıcı siyasi çözüm sağlanmasında ortak çıkarları bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Kosova ile Sırbistan arasındaki "plaka" sorunu

Kosova, 20 Eylül'de ülke sınırlarından geçmek isteyen Sırbistan plakalı araçların geçişlerine izin vermeyeceğini, ülkeye giren araçlara geçici Kosova plakası verileceğini duyurmuştu. Ülkede sadece Kosova Cumhuriyeti plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağı kaydedilmişti.

Sırbistan ise Kosova'nın plaka kararına oldukça sert tepki göstererek ordu birliklerini Kosova sınırına konuşlandırmıştı. Kosova'nın da polis birlikleri sınıra gönderilmişti. Jarinje ve Bernjak sınır kapılarına giden yol, Kosovalı Sırp protestocular tarafından kurulan barikatlarla kapatılmıştı.

Bölgede gerginliğin artması üzerine AB ve NATO'dan diyalog ve tansiyonu düşürme çağrıları gelmişti. Gerginliğin azaltılması amacıyla AB'nin ara buluculuğunda Sırp ve Kosovalı yetkililerin yürüttüğü müzakereler anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Anlaşmaya göre, sınıra gönderilen birlikler 2 Ekim'den itibaren eş zamanlı çekilecek, iki sınır kapısına yaklaşık iki hafta süreyle KFOR konuşlandırılacak ve kalıcı çözüm bulunana kadar geçici tedbir olarak 4 Ekim'den itibaren araçlara "çıkartma" yapıştırılacak.

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