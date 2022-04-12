Dolar
14.66
Euro
15.94
Altın
1,965.98
ETH/USDT
3,060.40
BTC/USDT
40,317.00
BIST 100
2,455.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO doğu kanadında çok uluslu muharip gruplar oluşturdu

NATO, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da çok uluslu muharip grupların oluşturulduğunu duyurdu.

Selen Temizer   | 12.04.2022
NATO doğu kanadında çok uluslu muharip gruplar oluşturdu

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

NATO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda NATO'nun 24 Mart'taki Liderler Zirvesi'nde kararlaştırılan çok uluslu muharip grupların söz konusu dört ülkeye konuşlandırıldığı bildirildi.

Buna göre, grupların 40 bin asker, yüksek alarm seviyesinde 130 jet, denizde devriye gezen 140 gemiden oluştuğu aktarıldı.

"Toprağımızı savunmak için bir aradayız." ifadesi kullanılan videolu paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin bir nesil içinde karşılaşılan en büyük tehdit olduğu vurgulandı.

40 bin askerin İttifakın doğu kanadında doğrudan NATO'nun emri altında olduğu, böylece halihazırda NATO'nun Karadeniz'den Baltık Denizi'ne toplam 8 muharip gruba sahip olduğu kaydedildi.

NATO'nun Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'da muharip grupları bulunuyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 ilacı 'molnupiravir'in kullanıldığı hasta grupları genişletildi
Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor
Botsvana'da 4 kişide Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandı
Çin'de 24 bin 567, Hong Kong'da 1407 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Şanghay’daki personeline kentten ayrılma talimatı verdi

Benzer haberler

NATO doğu kanadında çok uluslu muharip gruplar oluşturdu

NATO doğu kanadında çok uluslu muharip gruplar oluşturdu

Kremlin: NATO'nun genişlemesi Avrupa'da güvenliği artırmaz

ABD, S-300 sistemini Ukrayna’ya veren Slovakya’ya Patriot sistemi gönderiyor

Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurmaya hazırlandığı iddia edildi

Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurmaya hazırlandığı iddia edildi
TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK SAGE, NATO tarafından test merkezi olarak seçildi

TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK SAGE, NATO tarafından test merkezi olarak seçildi
NATO Ukrayna'ya desteği artıracak

NATO Ukrayna'ya desteği artıracak